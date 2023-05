Semifinale Amici 22 spostata per Covid? Fascino interviene: ecco cosa sta succedendo

Semifinale Amici 22 spostata per Covid? Fanpage ha contattato l’ufficio stampa di Fascino che ha svelato alcuni dettagli in merito alla prossima registrazione (che dovrebbe prendere vita giovedì) e la conseguente messa in onda della penultima puntata.

Semifinale Amici 22 spostata per Covid? Fascino interviene

Fanpage.it ha appreso dall’ufficio stampa di Amici, che la semifinale del talent show potrebbe essere spostata. La celebre società di produzione cui fanno capo le trasmissioni condotte da Maria De Filippi non esclude l’ipotesi che alcuni allievi e membri del cast siano positivi al Covid, come trapelato nelle ultime ore.

Sulla registrazione del 4 maggio, invece, precisano che nessuna decisione sarebbe stata ufficialmente presa per il momento:

Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione.

A quanto pare le persone colpite da Covid sarebbero 14: 4 allievi e 10 membri dello staff.

