Semifinale di Amici 22, registrazione annullata: gli aggiornamenti sul Covid, come stanno le cose

A quanto pare, secondo l’account Twitter di Simona Bastiani (Occhio alla Penna), la registrazione della semifinale di Amici 22 è stata annullata per via del Covid: ecco come stanno le cose.

Il primo tweet di Simona Bastiani parla chiaro: “Secondo questa mia amica giornalista la situazione Covid ad Amici 22 è questa. Ovviamente, e ce lo potevamo aspettare…ma come faranno ora a gestire questo imprevisto?”.

A quanto pare gli allievi colpiti dal Covid sarebbero 4 (e ci sarebbero anche 10 tecnici).

Successivamente Simona ha fatto un altro update confermando l’annullamento della registrazione della semifinale: cosa succederà adesso? Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Secondo questa mia amica giornalista la situazione Covid ad #amici22 è questa. Ovviamente, e ce lo potevamo aspettare…ma come faranno ora a gestire questo imprevisto? pic.twitter.com/MPeOBm0Jzz — occhioallapenna (@simonabastiani) May 2, 2023

UPDATE: registrazione di 4 Maggio annullata!!!! — occhioallapenna (@simonabastiani) May 2, 2023

Registrazione di giovedì annullata. Appena sapremo qualcosa in più vi diremo sulla prossima data.#Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) May 2, 2023