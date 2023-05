Amedeo Venza ha lanciato una potenziale indiscrezione su Amici 22 che non corrisponde alla verità dei fatti e, proprio per questo motivo, la mamma di Maddalena Svevi (una delle protagoniste della fake news) è intervenuta a gamba tesa.

Amici 22, mamma di Maddalena Svevi interviene: ecco per quale motivo

Secondo il blogger di gossip, infatti, Maddalena Svevi e Mattia Zenzola sarebbero stati i due allievi della scuola di Amici 22 ad aver preso il Covid (mettendo a “rischio” la registrazione della semifinale).

L’indiscrezione è stata lanciata anche da numerose pagine che si occupano del talent show di Maria De Filippi.

E’ possibile, quindi, che abbiamo ripreso a “catena” questa fake news senza citarsi tra di loro.

Tuttavia la mamma di Maddalena Svevi è intervenuta smentendo questa indiscrezione:

Un consiglio: citate sempre le fonti (invece di prendervi meriti personali) in modo da non risultare poco credibili qualora le news venissero smentite come in questo caso.

