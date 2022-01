Selvaggia Lucarelli stronca Signorini al GF Vip: “Doppia morale”

L’atteggiamento di Alfonso Signorini al GF Vip non è particolarmente piaciuto a molti spettatori. In tanti hanno criticato il modo in cui ha gestito la faccenda relativa a Katia Ricciarelli ed ora anche Selvaggia Lucarelli, notando le numerose polemiche sollevate sui social, è intervenuta dicendo la sua.

Selvaggia Lucarelli e la critica ad Alfonso Signorini

Attraverso le sue Instagram Stories, oggi la giornalista Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua su Alfonso Signorini e sul Grande Fratello Vip, asserendo:

Leggendo le polemiche sul Grande Fratello qui e su Twitter ho dedotto che Alfonso Signorini ha trasformato un reality in cui si discuteva delle dinamiche tra i concorrenti in un reality in cui si discute delle dinamiche tra lui, gli autori e, in ultimo, i concorrenti.

Quindi ha proseguito lanciando una frecciatina al veleno nei confronti del conduttore Mediaset:

Non conta più quello che succede nella Casa ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale Signorini nella Casa.

Un punto di vista chiaro e condiviso da molti sui social. Il conduttore replicherà alla stoccata della giornalista?