Nuova polemica a Ballando con le Stelle 2022. A portarla alla luce è stata la giurata Selvaggia Lucarelli che ha sottolineato un particolare forse sfuggito ai più (montatori e produzione compresi) e relativa alla clip delle prove di uno dei volti noti in gara nel programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

A finire nell’occhio del ciclone è stato l’attore Enrico Montesano, la cui presenza era già stata contestata alla vigilia della nuova edizione di Ballando con le Stelle per via di alcune sue vecchie esternazioni sul Covid ritenute no-vax.

Adesso però l’attore avrebbe fatto un nuovo scivolone che non è passato inosservato all’occhio attentissimo della giornalista e giurata del programma del sabato sera Rai. L’attenzione si sarebbe concentrata in modo particolare sulla maglia indossata da Enrico Montesano nel corso delle prove e mostrate durante la clip. Ecco le parole di Selvaggia Lucarelli:

A supporto delle sue parole una serie di foto. Ovviamente il “caso” ha preso piede sui social e ad intervenire sotto al post della Lucarelli è stata anche Fiorella Mannoia che ha aggiunto:

Ma si, ora va bene tutto, divise naziste scambiate per travestimenti di carnevale, saluti romani, commemorazioni fasciste, faccette nere, che vuoi che sia un nostalgico attore con una maglietta della 10ma Mas. Pure te che vai a guarda’.

E c’è chi invoca persino la squalifica, come nel caso del giornalista Giuseppe Candela:

Quando dico che #BallandoConLeStelle è un programma forte ma che si spinge troppo intendo questa roba qui. Montesano non doveva nemmeno partecipare. Il Montesano degli ultimi anni, quello che ha delirato su troppe cose. Ora le scuse e a casa. Grazie.

Saranno presi provvedimenti nei confronti del concorrente?

Sfugge il controllo editoriale quando si appalta a autori esterni e soc. di produzione.

Pessimo messaggio su Rai1, irricevibile per il servizio pubblico.

Ci vuole rispetto per cittadini e Costituzione; auspico seri provvedimenti ma troveranno solite carte a posto per giustificare pic.twitter.com/HzQqrhN9ac

