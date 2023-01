Dana Saber deve aver visto (male) le scorse edizioni del Grande Fratello Vip tanto da cercare di simulare “scleri” e momento di panico nonsense. Questa volta è finita nel suo “mirino” la Murgia che ha mantenuto un invidiabile autocontrollo.

L’amica di Dayane Mello ha perso la pazienza senza un motivo preciso ed ha incominciato ad attaccare la sua collega di reality show chiamandola “schiava” ed invitandola a pulirle le sue scarpe dopo aver ricevuto una domanda in riferimento al beauty trovato in bagno:

Ho tanto mal di testa, non so dove è il tuo beauty, so dove è il mio e basta… se hai trovato qualcosa prendila. Tu parli male di me ed io non voglio parlare con te. Ti suggerisco di bere più acqua invece di parlare visto la tua pipì acida che fa venire voglia di vomitare una volta che entro dopo di te.

Tu sei falsa, non mi chiedere niente. Bevi più acqua che hai una pipì acida che fa schifo. Bevi più acqua invece di parlare male delle altre. Allontanati da me, non voglio parlare con te. Cosa sei la schiava? Che lavoro fai? La schiava? Sei la schiava? Allora puliscimi le scarpe. Puliscimele, schiava.