Matthias De Donà, fratello minore di Giaele, è intervenuto sui social (ad inizio e chiusura del nostro articolo trovate il video), offendendo la sorella per via delle sue dichiarazioni sul marito Bradford.

La De Donà aveva lasciato intendere che il marito si prendesse cura economicamente anche della sua famiglia. A quanto pare, Matthias non è d’accordo con le sue affermazioni ed ha sparato a zero contro l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip:

Io ho un padre e mi mantiene lui. Mia madre ha i suoi soldini in banca e mia sorella… sì, ha il marito. Brad noi lo amiamo ma non per i suoi soldi perché non ci ha mai dato un euro ma è giusto così.

Matthias ha concluso sparando nuovamente a zero sulla sorella maggiore:

Mia sorella, più ritardata di tutti quanti in questo momento, non so perché ha detto quelle cose. Lei non è così ed io la conosco, non so se adesso, per colpa di Antonella, che vuole emergere, inizia a tirare fuori tante cavolate. Il mio consiglio è Giaele, devi essere più vera perché questo spettacolo non piace a nessuno.