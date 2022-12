Giaele De Donà del GF Vip è molto legata al fratello Matthias. Il ragazzo, proprio di recente, ha partecipato al reality di Netflix dal titolo “Summer Job” dove ha anche fatto coming out dichiarandosi al suo compagno di stanza.

Giaele e Matthias hanno messo in piedi il loro rapporto nel corso degli anni, così come ha raccontato la concorrente del Grande Fratello Vip durante un momento di confidenze con Luca Onestini:

I miei hanno divorziato e mio padre si è messo con un’altra donna ed ha avuto mio fratello. Io sono andata via di casa e l’ho lasciato in mezzo al caos e questa cosa lui non me l’ha perdonata e per anni non mi considerava più sua sorella. Quando sono uscita di casa era piccolissimo, aveva nove anni. Abbiamo iniziato a rilegare due anni fa con il Covid quando è rimasto bloccato a Londra perché studiava lì… l’Italia era chiusa e non sapeva dove andare e gli ho detto di venire con me a Los Angeles.

Siamo stati insieme per 4 mesi e ci siamo scoperti perché non ci conoscevamo. Ci siamo proprio… dalle basi e abbiamo ricostruito il rapporto e adesso è fortissimo. E’ stato bellissimo perché abbiamo legato moltissimo io e mio fratello.