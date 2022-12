Matthias De Donà, fratello minore di Giaele, amatissima concorrente del Grande Fratello Vip, sta partecipando ad un reality di Netflix (“Summer Job”) dove ha fatto anche coming out.

Sono Matthias De Donà, ho 18 anni e provengo dal Veneto, in particolare una cittadina in provincia di Treviso. Mi sono diplomato in un college privato in Inghilterra, a Londra, con 100 e lode, quindi il massimo dei voti. Detesto lavorare, infatti non ho mai lavorato grazie a mio padre, per fortuna. Però ho un lavoro a tempo pieno, che sono io. Questa vacanza la voglio vivere con positività e voglio divertirmi tanto…