Sarah Altobello sente delle “vibes” per un concorrente del Grande Fratello Vip: di chi si tratta? La pugliese ne ha parlato con Micol Incorvaia ma senza rivelare il nome.

Sarah Altobello interessata ad un concorrente: ecco chi potrebbe essere

C’è uno che mi interesse ed più piccolo di me. Io dei messaggi li ho lanciati. Cioè un po’ secondo me… però io non posso… Non so se ha proprio recepito, non vedo, ma io li ho lanciati. Non voglio fare il buco dell’acqua, capito? Sento delle vibes, magari fuori non l’avrei mai calcolato. Non me lo sarei mai aspettato che potesse interessarmi, per niente!

Gli amic* di Twitter hanno fatto due nomi tra tutti: Edoardo Tavassi e Luca Onestini (e alcuni anche Daniele).

Secondo voi di chi si tratta?

Ma questo è uno SCOOP! 💥

Al via il totonome per il Vip misterioso 👇🏼 #GFVIP pic.twitter.com/Ci9zaOObez — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 6, 2022

MICOL INCORVAIA: “IO NON ACCETTO LA GELOSIA IN UN RAPPORTO”

Micol Incorvaia e Sarah Altobello si confrontano sul tema della gelosia in amore e il loro rapporto con gli uomini.#gfvip #gfvip7 #vipponi pic.twitter.com/eSbncmFOTE — 🌟Angelo 💫 (@Ang_Gulino) November 6, 2022

La scheda della concorrente

Di origini pugliesi, Sarah Altobello è una modella e attrice italiana, famosa per essere la sosia ufficiale di Melania Trump.

Debutta nel mondo dello spettacolo partecipando alla serie The Lady, sotto la direzione di Lory Del Santo.

Per lei non è la prima volta in un reality show: nel 2019, infatti, partecipa come naufraga a L’Isola dei Famosi. Da Domenica In a Pomeriggio Cinque oggi è un’opinionista dei salotti più amati del piccolo schermo.

Eclettica ed irriverente, non passerà sicuramente inosservata: riuscirà ad andare d’accordo con i VIP o romperà gli equilibri della Casa?