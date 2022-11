Luciano Punzo, Edoardo Tavassi e Luca Onestini sono i tre nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa del GF Vip nel precedente appuntamento. Con loro anche Micol Incorvaia, Sarah Altobello e Oriana Marzoli. Dopo aver espresso il parere sulle tre Vippone, l’ex gieffina Ginevra Lamborghini ha detto la sua anche sui tre ragazzi nel corso di una live su Instagram tenuta ieri sera.

Ginevra Lamborghini, il parere su Tavassi, Onestini e Punzo

Ginevra non ha nascosto un certo dispiacere per non essere più nella spiatissima Casa del GF Vip. A suo dire, infatti, si sarebbe divertita non poco insieme ai nuovi concorrenti:

Che penso dei nuovi concorrenti? Belli, belli, so che mi sarei trovata benissimo con loro, se fossi ancora dentro, morir dal ridere!

A proposito dei ragazzi, su quasi tutti la Lamborghini si sarebbe fatta un’idea, ad eccezione di uno:

Edoardo Tavassi lo adoro perché è un tipo, fa troppo ridere! Come si è presentato in casa, le battute che fa. E’ molto simile a Luca Salatino quindi spero che vadano d’accordo e non scapoccino perché lo sapete che i romani quando hanno la stessa verve, o si prendono o no. Quindi spero veramente che vadano d’accordo. Luca Onestini è di terra mia, quindi come faccio a non supportarlo? Mi piace tantissimo, è proprio un bravo ragazzo, divertente, ironicissimo, positivo. Sono tutti intraprendenti.

Alcuni dubbi riguarderebbero invece Luciano Punzo: