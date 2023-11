Sanremo 2024, il toto-Big: chi saranno i cantanti in gara? Ex di Amici e ‘icone’ della musica, i nomi

Pochi giorni e sapremo finalmente la lista ufficiale dei cantanti di Sanremo 2024. Il cast dei Big che si esibiranno sul palcoscenico dell’Ariston nella nuova edizione del Festival sarà svelato esattamente domenica, da Amadeus, durante il Tg1. Nell’attesa però non si fa attendere il toto nomi, ricco di ex di Amici e di vere e proprie icone della musica italiana.

Sanremo 2024, il toto-Big: cantanti in gara, chi saranno?

In questi giorni il giornalista Davide Maggio ha snocciolato sul suo profilo Twitter una serie di nomi di possibili partecipanti alla prossima edizione del Festival di Sanremo 2024.

Sul piano degli ex Amici di Maria De Filippi sono stati fatti i nomi di Angelina Mango, ultima vincitrice della sezione canto; i The Kolors ed Annalisa Scarrone. Sempre Maggio ha anche avanzato i nomi del rapper Geolier, Il Volo, Negramaro e due icone della musica nostrana, ovvero Marcella Bella e Patty Pravo.

Non mancano le altre indiscrezioni sui Big, come quelle messe insieme da Elle, che cita il duo dei Jalisse, sperando che dopo 26 anni possano fare finalmente ritorno sul palco dell’Ariston. E poi, Gianna Nannini, Alessandra Amoroso, Arisa, Biagio Antonacci, Francesco Renga (in coppia con Nek?), Fiorella Mannoia e Diodato.

Adnkronos cita anche i Subsonica, mentre tra gli altri nomi conquistano un posto nella lista dei possibili concorrenti di Sanremo 2024 anche Mr. Rain, Sangiovanni, Piotta, Al Bano, La rappresentante di Lista, Michele Zarrillo, Irama, Ghali, Dargen D’Amico, Rocco Hunt, Max Gazzè.