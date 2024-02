Mentre ci si prepara alla ‘settimana santa’ in occasione della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024, inevitabilmente si parla anche di soldi, cachet o compensi, che dir si voglia. Il quotidiano La Stampa ha messo in piedi un quadro ben preciso relativo agli incassi pubblicitari della Rai, che potrebbero ammontare a 60 milioni di euro.

Dal 2018 ad oggi, dati alla mano, gli introiti sarebbero raddoppiati. Ma passiamo ai cachet: quanto guadagnerà per il suo impegno a Sanremo 2024 Amadeus? E quanto i co-conduttori? Le cifre, naturalmente, sono da capogiro:

Ovviamente Amadeus è in testa con circa 700 mila euro di ingaggio, 180-200 mila sono le spese per le co-conduzioni, con Mengoni il più pagato davanti a Cuccarini, Giorgia e Mannino. Nutrita come sempre la spedizione di tecnici, dipendenti e dirigenti che da Viale Mazzini riempiranno gli alberghi della riviera, circa 700 persone. Poi ci sono i grandi ospiti che non vengono certo gratis.