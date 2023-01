La canzone di Gianluca Grignani a Sanremo 2023 è stata davvero spoilerata? Ma soprattutto, cosa rischia il cantante in gara alla 73esima edizione della kermesse diretta e condotta da Amadeus? Ecco quale sarebbe la decisione della Rai.

Nella giornata di ieri, canzone “Quando ti manca il fiato” che Gianluca Grignani porterà al Festival di Sanremo 2023 sarebbe stata spoilerata sul web. Secondo Il Messaggero, si sarebbe trattato di pochi secondi della prima stesura del brano (quindi non quella definitiva) diffusi da MOW.

Un brevissimo video di pochi secondi tratto da una diretta Facebook molto più lunga, nel quale si sente l’incipit della seconda strofa della canzone che Grignani ha dedicato al padre ed al loro rapporto complicato.

Come precisato dal quotidiano, però, si tratta della prima stesura e non della versione definitiva che sarà portata sul palco dell’Ariston:

Ma dunque, cosa succede adesso? Per Il Messaggero nulla, nel senso che Gianluca Grignani non rischierebbe alcuna squalifica dalla gara:

Grignani resta in gara. Come spiegano fonti Rai vicine all’organizzazione del festival, lo spoiler di pochissimi secondi non pregiudica per la direzione del festival la partecipazione dell’artista. Il caso, dunque, si è aperto è chiuso in poche ore.