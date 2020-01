Dopo il dietrofront della Rai su Rula Jebreal, emergono altri dettagli interessanti riguardo le possibili vallette che dovrebbero accompagnare Amadeus sul palcoscenico del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020 in onda dal 4 all’8 febbraio.

A quanto pare, Rula Jebreal sarebbe dovuta essere protagonista della prima serata insieme a Diletta Leotta. Una coppia proprio “esplosiva” che avrebbe catturato immediatamente l’interesse del pubblico. Amadeus però, è rimasto a “bocca asciutta” perché il nome della Jebreal è stata depennato.

A Viale Mazzini, secondo ciò che si legge su Il Secolo XIX pare che:

Amadeus, dopo aver dato quasi per certa la partecipazione della Jebreal a Sanremo, sia stato gentilmente richiamato all’ordine dal direttore di Raiuno, Teresa De Santis, e quindi costretto a precisare: ‘In questo periodo ho incontrato tante donne del mondo dello spettacolo, ma non tutte quelle che ho visto saranno sul palco di Sanremo. Il 3 gennaio vedrò il direttore di rete e solo allora si concretizzeranno le decisioni sulla scelta della presenza femminile al Festival, legata alla sola logica dello spettacolo, e nient’altro’. L’incontro c’è stato. È durato abbastanza per far tornare Amadeus suoi suoi passi e cancellare la Jebreal dalla lista delle donne di Sanremo.