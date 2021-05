Sangiovanni raccomandato da Madame? Lei svela come è arrivato ad Amici 20

Sangiovanni raccomandato da Madame? Come ben sapete il vincitore del circuito canto di Amici 20 è molto amico della cantante di “Voce” e, per questo motivo, in molti credevano potesse già avere un percorso “segnato”.

Sangiovanni raccomandato da Madame? La cantante interviene

Madame, dopo aver fatto il tifo per lui, ha voluto chiarire la questione svelando cosa è successo dopo avere conosciuto Sangiovanni.

La trapper, infatti, una volta scoperto il suo talento lo avrebbe presentato ad un produttore musicale e un cantante (Bias e Falso Nueve) e, proprio uno dei due, lo avrebbe proposto per Amici 20:

Due parole: San Giovanni. Sono di parte perché è un artista fenomenale prima che amico mio! Fierissima del mio piccolo Sangio e di tutta la meraviglia che produrrà post-Amici. Prima ancora di conoscere Sangio ho sentito un suo ritornello in uno studio a Vicenza. Ho capito subito. L’ho presentato a Bias, a Falso Nueve. Falso Nueve ha proposto Amici di Maria. Non è “raccomandato”. Ha un team. Un gran team. Grazie a tutti. Vicenza up!