Madame e Sangiovanni si sono conosciuti un po’ di tempo fa e lei lo ha presentato alla sua casa discografica mostrando il suo talento. L’incontro è stato raccontato dalla cantante di “Voce” anche in queste ore tramite una diretta su Instagram.

Così come riportano i colleghi di Webboh, Madame ha parlato dell’amicizia con Sangiovanni durante una diretta insieme ad una amica (colei che li ha fatti conoscere).

A quanto pare la trapper sarebbe rimasta colpita dalla bellezza del volto di Amici 20: “Perché è bello!”.

Di seguito la cantante ha svelato come è avvenuto il loro primo incontro:

Ho detto chiaramente che una mia amica l’ha visto in corridoio a scuola e me l’ha presentato perché faceva musica.

L’amica di Madame, quindi, ha aggiunto:

Sì ma tu non hai capito lui non scriveva. Lui scriveva i cavoli suoi nelle note ma non li metteva in rima. Ed io da quando ho sentito la canzone con Lordi e già da prima gli dicevo “scrivi sotto forma di versi“. Poi quando ho sentito la canzone con Lordi gli ho detto “ti accompagno in uno studio”.

Poi è venuta fuori per la prima volta quella hit bellissima che si chiama Bambino e che nessuno sentirà mai, ma è bellissima.