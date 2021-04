Come si sono conosciuti Madame e Sangiovanni di Amici 20? Tutto quello che c’è da sapere

Madame questa sera sarà ospite del serale di Amici 20 in onda su Canale 5. Non tutti sanno che Sangiovanni e la cantante di “Voce” sono molto amici da tempo e, proprio il trapper ha iniziato con il produttore della sua best friend.

Come si sono conosciuti Madame e Sangiovanni di Amici 20?

Per questa amicizia alcune voci del web hanno ipotizzato pure una raccomandazione ma, senza troppi giri di parole, il talento di Sangiovanni è abbastanza evidente a prescindere dalle sue frequentazioni (famose e non): non trovate?

Madame, in più di una occasione, ha sostenuto appieno il lavoro dell’amico, congratulandosi pubblicamente con lui e commentandolo spesso attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram.

Ma come si sono conosciuti i due cantanti?

Madame e Sangiovanni probabilmente si sono conosciuti ai tempi della scuola visto che frequentavano lo stesso liceo e provengono dalla stessa regione.

Proprio durante una diretta Instagram, la stessa trapper ha affermato di fare il tifo pure per Samuele e Giulia e su Sangiovanni ha aggiunto: