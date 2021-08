Sangiovanni e Giulia Stabile, dopo la loro partecipazione ad Amici 20 sono stati travolti dal successo ma anche dagli impegni professionali che li ha portati spesso a viversi a distanza la loro bellissima relazione sentimentale. Qualcuno però sui social ha tentato di mettere i bastoni tra le ruote e far credere che tra loro ci sia un “terzo incomodo”. Da qui la voce dei malpensanti secondo la quale Sangiovanni avrebbe tradito Giulia Stabile con una sua collaboratrice.

Sangiovanni ha tradito Giulia Stabile? La verità

La giovane con la quale Sangiovanni sta lavorando al tour estivo, per via di queste false voci sul suo conto è stata travolta dalle critiche e dall’ormai distruttivo odio social, onnipresente sui social. Da qui la sua volontà di scrivere a Giulia Stabile per fare chiarezza sul suo rapporto con Sangiovanni e tranquillizzare la ballerina.

Giulia Stabile però, neanche a dirlo, ha manifestato molta più maturità di tutti coloro che hanno messo in giro le false voci sul presunto tradimento da parte di Sangiovanni ed è intervenuta condividendo il messaggio ricevuto dalla collaboratrice del fidanzato e dicendo la sua in merito alla vicenda. Ecco le sue parole, come riportato da Novella2000:

Ecco a voi, lei è la ragazza che alcune persone stanno riempendo di insulti per il semplice fatto che lavora con Sangio e che vanno d’accordo. Alcune persone si fanno 1000 viaggi e sono pronte a fare gossip inventandosi cose con chissà quale scopo. Vi chiedo per favore di smetterla. So che con il fatto che siamo diventati personaggi pubblici alcune persone sentono come il diritto di potersi intromettere in alcune questioni private e di criticare. Però voglio far capire almeno a chi ci segue e ci vuole bene che questa cosa non fa bene a me, a lui e neanche alle persone che ci stanno intorno e lavorano con noi. Mi auguro almeno che con questo smettiate di attaccare questa povera ragazza che sta facendo solamente il suo lavoro e che per fortuna ha trovato sintonia con Sangio. Eliminiamo questo odio immotivato vi prego.

Nessun tradimento, dunque, ai danni di Giulia Stabile che anzi con le sue parole si augura di aver messo fine all’ondata di odio social nei confronti della giovane collaboratrice di Sangiovanni.