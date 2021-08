L’odio social sta diventando ingestibile. Anche Sangiovanni e Giulia Stabile, in queste ore, hanno ricevuto degli insulti e pure alcune minacce di morte che hanno costretto l’ex allievo di Amici 20 ad intervenire sui social.

Sangiovanni e Giulia Stabile, commenti pesanti e minacce di morte

Penso che il mondo sia alla ricerca costante di un nemico, di qualcuno a cui addossare le colpe di qualcosa, o l’odio che hanno dentro di sé. Molto spesso leggo commenti pesanti, minacce di morte. Quando non ho fatto altro che fare ciò che mi piace, la musica. Nessuno merita tutto ciò, ma un giorno lo capiranno. Io nel mentre ho scritto un altro disco.

In questo modo esordisce Sangiovanni che, naturalmente, ha ragione da vendere. Il cantante ha cercato di spiegare cosa gli provoca il successo (e non sono sempre tutte rose e fiori):

Non sto sempre bene, va a momenti chiaramente, ma mi ritengo fortunato e privilegiato sebbene anche questa vita abbia le proprie difficoltà. Penso sempre a chi non ha la stessa fortuna o le stesse possibilità e mi rendo conto che non posso lamentarmi.

Anche Giulia Stabile è intervenuta:

I social non sono la vita reale e lo sappiamo tutti. Smettiamo di pensare che un rapporto svanisca solo perché non si pubblica una foto insieme, smettiamola di creare storie inesistenti rischiando solo di ferire e/o infastidire. Cerchiamo di dare un senso a questi social, cerchiamo di usarlo per condividere speranza, allegria, bei messaggi, ma non odio.

La gente che insulta due ragazzi talentuosi e innamorati, esattamente, che tipo di problema ha?

Non ci sono solo pazze che incitano all’odio tra di noi. Non ci sono solo bimbeminkia. C’è tanto altro.

C’è tipo questa signora adulta, che ha scritto “Sangio e Giulia proteggetevi sempre”.

Per me è questo commento ❤️#amemici20 #sangiulia pic.twitter.com/lVFmBkrGX2 — La Pesantezza (@la_pesantezza) August 29, 2021