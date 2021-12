Il cantante Sangiovanni si è reso protagonista di una interessante intervista singola realizzata dalla trasmissione Le Iene, nel corso della quale ha spaziato dal successo ad Amici di Maria De Filippi, passando al suo rapporto con la fidanzata Giulia Stabile.

Sangiovanni a Le Iene, da Giulia Stabile a X Factor e Sanremo

Rispondendo alla raffica di domande de Le Iene, Sangiovanni ha replicato ad una serie di curiosità sul suo conto, parlando soprattutto del suo stato sentimentale:

Sono fluido, sì, ma non sessualmente. Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre. Prima ero più donnaiolo, ora meno. La mia fidanzata è gelosa e anche io tanto, ma non ci siamo mai controllati il cellulare.

Il cantautore ha poi sfatato il mito del “sess0, droga e rock and roll” di chi fa il suo mestiere, commentando:

Sigarette zero, zero canne, zero palestra, qualche bicchiere di vino a volte.

Poi spazio alla musica ed alla sua carriera:

Farei il giudice a X Factor e andrei a Sanremo, ma solo con il pezzo giusto. Vincere il Festival non è però una svolta per un artista.

Sangiovanni infine ha commentato in che modo la sua vita è cambiata rispetto agli episodi di bullismo che ha vissuto a scuola, soprattutto da parte dei professori: