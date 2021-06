Sangiovanni sta conquistando una soddisfazione dopo l’altra. Dopo aver vinto il circuito canto di Amici 20, il suo nuovo singolo “Malibù” è già diventato disco di platino in 2 settimane.

Sangiovanni verso il duetto con Harry Styles?

Dopo la partecipazione ad Amici 20, Sangiovanni è riuscito a conquistarsi l’amore del pubblico italiano ma anche estero. Gli italiani a Londra e UK non fanno altro che ascoltare le sue canzoni trasmesse su Radio London ONE che proprio in questi giorni lo ha ospitato in diretta.

Il rapporto creativo tra Sangiovanni e la musica è iniziato circa un anno e mezzo fa quando ha capito che scrivere i testi era un modo “terapeutico” per buttare fuori il “fuoco” che c’era dentro la sua anima anche nei momenti di sconforto.

Sangiovanni su Radio London ONE ha parlato pure di una imminente collaborazione con Madame:

Al di là del tipo di musica che facciamo, credo che sia qualcosa di comune questo nuovo pop-urban. Ma credo che la cosa che ci accomuna di più è una sorta di movimento, l’essere così liberi mentalmente e abbattere un po’ di limiti e taboo. Penso che ognuno deve essere ciò che vuole essere ed è giusto che la società glielo permetta senza farlo sentire inferiore.

Sangiovanni ha anche svelato che se dovesse lavorare con una star internazionale di origine inglese, sceglierebbe Harry Styles.

Mica male!

CLICCA QUI PER IL VIDEO.