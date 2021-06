Il talent Amici 20 che ha visto trionfare Giulia Stabile e Sangiovanni (quest’ultimo nella categoria canto) è terminato da circa un mese, ma quali sono gli attuali rapporti tra i due piccioncini? Tra le coppie nate nella famosa scuola televisiva, quella che sembrerebbe resistere è proprio la coppia formata dai trionfatori del programma.

Sangiovanni e Giulia Stabile: il loro rapporto oggi

Nelle ultime settimane Sangiovanni e Giulia sono stati impegnati (in coppia e separatamente) in diverse interviste durante le quali non sono mancate le domande proprio sulla loro relazione. Al momento i due giovani stanno vivendo un rapporto a distanza – Sangio è a Vicenza, Giulia a Roma – e tra i vari impegni lavorativi il tempo per vedersi scarseggia.

Nonostante questo però il loro sembra essere comunque un legame solido e destinato a proseguire anche alla luce della loro maturità, sebbene siano entrambi giovanissimi.

In una recente intervista al settimanale DiPiù Tv – ripresa da Comingsoon -, Sangiovanni ha svelato qual è il suo rapporto con Giulia oggi, dopo Amici 20:

Sono fiero di Giulia […] sono consapevole che prima di oggi le nostre vite erano diverse. Ma io resto sempre lo stesso, è solo tutto cambiato in meglio e ne sono felice.

Il giovane ha ammesso di aver avvertito il peso della distanza dopo Amici 20: