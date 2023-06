Il Roma Pride 2023 arriva alla sua 29esima edizione e conquista un importante record: oltre un milione di presenze. Madrine della manifestazione sono state Paola e Chiara, le quali si sono dette super orgogliose di sostenere la comunità Lgbtqia+. Numerosi anche gli esponenti politici presenti, a partire dalla segretaria del Pd, Elly Schlein.

Madrine di questa edizione del Roma Pride 2013, che si è tenuto a partire dalle ore 15.00, sono state Paola e Chiara, le quali hanno aperto con l’inno del Pride, la loro “Furore”. Ecco cosa hanno affermato le sorelle Iezzi:

Siamo orgogliose di aver partecipato ad un momento importante come il Roma Pride. Abbiamo sempre seguito con amore il lavoro della Comunità LGBTQI+: la loro forza, la loro apertura, la loro resilienza sono da ammirare. L’invito ad essere madrine è stato il coronamento di un sogno: essere qui per affermare che si può essere liberi e felici per quello che si è.