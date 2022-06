Roger Balduino via dall’Isola per “questioni mediche” ma Savino svela un ulteriore retroscena

Roger Balduino sarebbe potuto essere un candidato vincitore dell’Isola dei Famosi, ma a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il reality e fare ritorno in Italia. Ieri sera è stato ospite in studio, insieme a Ilary Blasi e al pubblico del programma.

Roger Balduino torna in Italia dopo l’Isola dei Famosi

La stessa padrona di casa, nell’introdurre la presenza in studio di Roger Balduino ha ricordato quanto il naufrago abbia brillato per tenacia ed abilità ma come sia stato costretto a lasciare “per questioni mediche”.

Una volta entrato in studio, claudicante, Roger ha ammesso di essere “distrutto” ed alla domanda della conduttrice su come andasse la caviglia ha replicato: “Così così”. L’ex naufrago ha anche ammesso di essersi bruciato i piedi.

A quel punto l’opinionista Nicola Savino ha anche lasciato intendere un altro “problemino” accusato da Roger, specificando che “è nella tradizione dell’Isola dei Famosi, è lo stesso di Enzo Paolo Turchi”. Ilary avrebbe colto al volo il riferimento al problema di emorroidi per il quale il marito di Carmen Russo ebbe diversi fastidi.