Eliminato Isola dei Famosi e percentuali: chi è andato in nomination

A tre puntata dalla finale dell’Isola dei Famosi, chi è stato eliminato nella puntata del 6 giugno scorso? Ieri sera è andata in scena un nuovo appuntamento ricco di emozioni, durante il quale sono approdate le Piratesse, Soleil Sorge e Vera Gemma. Nel corso della serata si sono poi svolte le nuove nomination che hanno decretato i naufraghi a rischio.

Eliminato Isola dei Famosi: è Lory Del Santo

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, abbiamo scoperto chi tra Lory Del Santo ed Estefania Bernal, finite al televoto la scorsa settimana, ha dovuto lasciare l’Honduras. Il pubblico da casa ha decretato l’uscita di Lory.

Ecco quali sono state le percentuali del televoto: Estefania è stata preferita dal 63% contro Lory ferma al 37%. La Del Santo ha quindi abbandonato La Palapa raggiungendo Playa Sgamadissima, non prima di aver dato il bacio di Giuda a Luca (ed un tiepido bacio al compagno Marco Cucolo).

A Playa Sgamadissima Lory ha ritrovato Pamela Petrarolo con la quale si è scontrata al televoto flash perdendo ancora con appena il 24% dei voti ottenuti contro il 76% di Pamela. Lory Del Santo è stata quindi eliminata dall’Isola dei Famosi.

Le nomination

Spazio poi alla parentesi dedicata alle nomination: Nicolas e Carmen hanno nominato Nik; Nik, Gennaro e Marco Cucolo hanno fatto il nome di Estefania; Mercedesz, Maria Laura, Estefania ed Edoardo hanno nominato Nik. A finire in nominarion sono stati quindi Gennaro (in nomination per via di una precedente reazione a catena causata dalla vittoria di una prova da parte di Soleil), Estefania, Nik e Maria Laura (mandata in nomination da Vera Gemma dopo aver vinto la prova ricompensa).