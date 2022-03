Fa famiglia Rodriguez è a tutti gli effetti la protagonista indiscussa di tutti i reality italiani. Jeremias ed il padre Gustavo hanno preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2022 appena iniziata e proprio la loro presenza ha sollevato l’ironia rispetto alla loro presenza, da Belen a Cecilia, passando per Jeremias ed ora papà Gustavo. L’unica finora rimasta fuori è proprio la mamma.

I Rodriguez nei reality: manca ancora la mamma

Belen Rodriguez è stata la prima della famiglia ad aprire le danze prendendo parte all’edizione 2008 dell’Isola dei Famosi, il reality che ha contribuito a farla conoscere al grande pubblico.

L’Isola ha visto anche la presenza in Honduras di Cecilia nel 2015 e poi di Jeremias nel 2019. E proprio quest’ultimo sta ora bissando la sua esperienza insieme al padre Gustavo.

I due fratelli minori di Belen, inoltre, hanno anche preso parte ad un altro reality, il Grande Fratello Vip, dove Cecilia ha conosciuto Ignazio Moser che ha poi preso parte all’Isola dei Famosi, reality che ha visto anche Stefano De Martino, ex marito (ed attuale compagno?) di Belen, nei panni di inviato.

Mamma Veronica Cozzani, dunque, al momento appare la sola (insieme alla fidanzata di Jeremias) a non aver ancora messo piede in un reality ma a tal proposito Cecilia è intervenuta spiegandone anche il motivo e svelando perché sarebbero approdati in Honduras fratello e padre (le sue parole nel video in apertura).