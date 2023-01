La seconda edizione del GF Vip ha già visto protagonista Luca Onestini. In quel caso la sua partecipazione fu decisamente più memorabile dell’attuale, se non altro per il fatto di essere stato tradito dall’allora fidanzata Soleil Sorge. Tra i due i rapporti si interruppero in modo abbastanza deciso, come abbiamo avuto modo di appurare nell’ultima puntata del GF Vip durante la quale hanno avuto l’ennesimo scontro in diretta.

Onestini e il tradimento di Soleil: i dubbi al GF Vip dei fratelli Rodriguez

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come mai tra i due ex fidanzati i rapporti siano rimasti così tesi. All’epoca della prima partecipazione di Onestini al reality di Canale 5, mentre era nella Casa il Vippone scoprì di essere stato tradito dall’allora fidanzata Soleil.

All’epoca dei fatti, oltre al retroscena sulla Sorge tirato fuori proprio di recente da Onestini, ci furono altri due Vipponi noti, ovvero i fratelli Cecilia e Ignazio Rodriguez, i quali misero in dubbio l’intera vicenda.

Prima dei loro ingressi, infatti, i due fratelli minori di Belen ammisero di aver sentito delle voci secondo le quali anticipavano ciò che sarebbe poi accaduto, al punto che quando furono messi al corrente del presunto tradimento, proprio Cecilia esclamò: “E’ tutto organizzato!”. Nel dettaglio, la Rodriguez sostenne di aver sentito una voce secondo cui Onestini avrebbe lasciato Soleil in diretta, avendo già organizzato tutto. Ad anticiparlo fu però la Sorge.

A seguire il video che vi rinfrescherà la memoria: