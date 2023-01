Continua a far chiacchierare il faccia a faccia avuto ieri sera da Luca Onestini e Soleil Sorge. I due ex fidanzati, dopo varie frecciatine nella precedente puntata hanno avuto modo di guardarsi negli occhi e di dirsi ciò che pensano l’uno dell’altra. Anche ieri però Soleil ha tirato fuori una serie di argomentazioni che hanno spiazzato il pubblico da casa.

Oltre a citare tale “Cristina”, Soleil ieri al GF Vip ha lanciato pesanti accuse nei confronti di Luca Onestini, tra cui il presunto acquisto di follower da parte sua e del fratello. Il Vippone si è mostrato interdetto di fronte a tali accuse, glissando, ma una volta tornato in casa è stato lui a fare delle rivelazioni clamorose.

In primo luogo Onestini ha svelato che lo scorso anno, mentre Soleil era in Casa in qualità di concorrente, Luca fu contattato per un confronto con lei ma rifiutò, nonostante gli avessero offerto, a suo dire, cifre interessanti:

Quello che alcuni di voi sanno e altri no è che l’anno scorso, quando lei era qua al GF Vip e mi riempì di insulti, io fui chiamato dagli autori a venire qua per avere il faccia a faccia. Ma io dissi: “Sai che c’è? Non me ne frega niente”. Mi richiamarono dopo tre giorni, triplicando quello che mi avevano offerto e io ho detto: “Guarda che non è la cifra, basta, non mi interessa, punto”. A me lei non interessa, zero. Non me ne frega niente di andare a smerd*rla. Non mi interessa.