Lo scontro tra Luca Onestini e Soleil Sorge era evitabilissimo e lo sa bene anche l’opinionista del Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima diretta trasmessa ieri, i due ex fidanzati hanno avuto un faccia a faccia che poco serviva allo show se non ad alimentare la “pesantezza” emotiva di quest’anno.

Soleil, prima che il suo ex lasciasse lo studio senza farla parlare, gli ha fatto il nome di “Cristina” (e noi vi abbiamo svelato di chi si tratta) alimentando il gossip e scatenando ancora delle dinamiche in “loop”.

Per questo motivo, dopo la diretta la Sorge si è scusata per essersi concessa questa brutta pagina:

Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto” vissuto questa sera al GF Vip. Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.

Onestini, nel frattempo, ha continuato a gettare benzina sul fuoco svelando un retroscena sulla passata edizione:

Con nessuno ho parlato di lei. Quello che non sapete è che l’anno scorso, quando lei era qua e mi ha riempito di insulti, sono stato chiamato dal GF Vip per il confronto ma non me ne fregava niente. Mi hanno richiamato dopo tre giorni triplicando l’offerta ma non m’interessava. Non me ne frega niente di Soleil…