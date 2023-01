Luca Onestini, nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip si è trovato in studio con la sua ex fidanzata Soleil Sorge. Facendo la voce grossa non è riuscito a farla parlare molto se non per: “Ti saluta Cristina”, detto dall’opinionista mentre lui tornava nella Casa.

Onestini, chi è Cristina citata da Soleil al GF Vip?

Ma chi è Cristina? Stiamo parlando di Cristina Porta, ex fidanzata di Luca Onestini conosciuta durante Secret Story, il reality iberico che ha visto trionfare proprio l’ex tronista.

Cristina, che di lavoro fa la giornalista, ospite di un programma Tv spagnolo di è confrontata con Gianmarco Onestini lanciando precise accuse al fratello:

Povero fratellino, non sta bene, tu non lo aiuti. Tuo fratello ha torto. L’ho amato più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Poverino ad aver il fratello che hai, perché non lo aiuti? Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto.

Le pesanti accuse dell’ex fidanzata di Luca Onestini: “Problemi gravi, non l’ho denunciato ma ho le prove di tutto!”, il duro scontro con Gianmarco https://t.co/5RrMQVqNDe#gfvip — BlogTivvu.com (@blogtivvu) December 17, 2022



“Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”, aveva commentato Luca Onestini svelando i motivi della loro rottura: chi avrà ragione?