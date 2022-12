L’ex fidanzata di Luca Onestini ha rotto il silenzio. Lei è Cristina Porta, giornalista conosciuta nel corso del reality show Secret Story (programma vinto proprio dall’attuale concorrente del Grande Fratello Vip).

“Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei”, aveva commentato Luca Onestini svelando i motivi della loro rottura.

A distanza di mesi dalla fine della loro relazione, Cristina Porta si è interfacciata con Gianmarco Onestini in diretta su TeleCinco.

Il fratello minore di Onestini ha rimproverato a Cristina di aver avuto un atteggiamento tossico durante la loro relazione. Lei, invece, perdendo la pazienza ha vuotato il sacco:

Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto.

Povero fratellino, non sta bene, tu non lo aiuti. Tuo fratello ha torto. L’ho amato più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Poverino ad aver il fratello che hai, perché non lo aiuti?

Ieri sera non ho riconosciuto Luca Onestini da Uomini e Donne, passando per il Luca di Ivana, il Luca di Oneston. Mi sembrava una persona totalmente diversa, non so cosa gli sia successo ma credo abbia bisogno di aiuto come ha detto la sua ex Cristina Porta.#gfvip

