Rodrigo Alves si è operato portando ad una fase avanzata il suo processo di transizione e cambio di sesso. Come ben sapete, l’ex Ken Umano ha raccontato di sentirsi da sempre una donna “incastrato” nel corpo sbagliato (cliccate qui). Proprio per questo motivo, ha fatto coming out iniziando il suo cambiamento definitivo.

Dopo essersi operato al seno, l’ultimo intervento di rimozione dei genitali è stato affidato a Giacomo Urtis, celebre chirurgo dei vip e suo ex fidanzato. Proprio di recente, intervistato da Piero Chiambretti in onda a La Repubblica delle Donne, il medico ha affermato:

Già quando stavo con lui trovavo vestitini, collant… Aveva già questa tendenza, solo che pensavo che lo facesse per spettacolo perché li fa in giro per il mondo. Non avrei mai pensato che potesse cambiare sesso.

E’ stato un trauma, lo sto aiutando in questo suo percorso per esorcizzare il fatto che Rodrigo non ci sarà più, ma c’è un’altra persona. Poi magari succede che mi faccio piacere le donne per riconquistarlo. Chissà! La nostra storia è iniziata in un ristorante, avevamo un amico in comune.