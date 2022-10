Rita Papa è la mamma di Luca Salatino, tra i concorrenti più amati di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. La signora, ha dovuto affrontare numerose battaglie durante la sua vita, tra coma e malattia.

Rita Papa, chi è la mamma di Luca Salatino del GF Vip

“Quando sono nato, mia mamma è entrata in coma” , ha raccontato Luca durante Uomini e Donne. I dispiaci per l’ex tronista non sono finiti qui. Lo chef ha dovuto prendersi cura di sua madre anche quando “Ha dovuto affrontare la depressione”.

Proprio per questo motivo non può vedere soffrire una donna, perché già a 14 anni doveva essere lui l’uomo di casa dopo la separazione dei genitori.

Al settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Luca Salatino ha parlato per la prima volta della malattia di mamma Rita:

Andavo a trovarla all’ospedale e piangevo sempre. Ha attraversato dei momenti difficili. Quando andavamo via piangevo sempre e a scuola non era facile perché mi rendevo conto che i miei compagni non avevano gli stessi problemi. Anche in seguito ci sono stati dei momenti in cui le sono stato vicino, perché lei ha attraversato dei periodo difficili in cui ha avuto bisogno di un sostegno emotivo.

Per quanto riguarda il carattere, Luca si reputa molto simile alla mamma:

Ho la sua sensibilità, ci poniamo gli stessi dubbi e sono quelli che ti rendono più forte perché ti fanno fare i conti con te stesso, specie nelle situazioni difficili. Penso che le persone più sensibili siano al tempo stesso le più forti le più fragili: non esiste la forza di animo innata, per averla qualcosa deve averti toccato nel profondo.

Poi ha anche svelato di ricevere ancora dei rimproveri da parte sua:

Lei dice che devo essere meno disordinato ma anche meno matto. È vero, negli anni ho fatto le mie cavolate, ma sono proprio quelle che mi hanno fatto mettere un po’ di giudizio: sbagliare ti aiuta a capire cosa è giusto e cosa no.