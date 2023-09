Seconda puntata stagionale all’insegna di Uomini e Donne, nel primo pomeriggio di oggi 12 settembre di Canale 5. La trasmissione ha ripreso dalla presentazione di Marco, affascinante cavaliere che già avrebbe attratto l’attenzione di Tina Cipollari. Marco non disdegna il mondo dello spettacolo: “Oggi sono qui perché c’è l’opportunità di trovare una donna e poi perché sento a 45 anni suonati di poter dire la mia”. Alla fine ha deciso di ballare con Roberta.

Uomini e Donne, la puntata del 12 settembre: il riassunto

Si torna anche oggi a parlare degli ex protagonisti di Temptation Island: si tratta di Gabriela e dell’american boy Giuseppe. La coppia, tornata insieme, è stata ospitata nello studio di Uomini e Donne. Lui si è detto molto teso e in ansia: “No, per il momento non ho fatto nulla. Un po’ di ansia ci sta ma tutto ok”. Il ragazzo ha chiesto di poter uscire dallo studio per andare in bagno.

In sua assenza Maria De Filippi ha approfittato per mandare un video con le parole di Giuseppe a Gabriela. Al termine, Giuseppe è rientrato in studio, inginocchiandosi davanti a lei e porgendole l’anello di fidanzamento. “Voglio chiederti se mi vuoi sposare e se vuoi diventare mia moglie”, ha chiesto alla compagna.

“Ti amo perché mi dai forza ogni giorno” #UominieDonne pic.twitter.com/9dFtTNY48e — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 12, 2023

Una proposta che Gabriela proprio non si aspettava! State guardando la puntata di #UominieDonne su Canale 5? 💍 pic.twitter.com/qQD4o4Fc6m — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 12, 2023

I nuovi tronisti

Spazio finalmente ai nuovi tronisti dell’edizione di Uomini e Donne: il primo è Cristian, di cui abbiamo visto il suo video di presentazione (QUI la sua scheda). Dopo il suo ingresso, spazio a Brando, il secondo tronista (QUI la sua scheda). Come di consueto sono scese le prime ragazze per l’appuntamento al buio. Per conoscere meglio i due tronisti, è stata realizzata una sorta di intervista doppia in stile Le Iene.

Appuntamento al buio in corso 👀 #UominieDonne pic.twitter.com/u3AhBucjuU — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 12, 2023

Ex del trono over

Silvia e Sabino, due ex protagonisti di Uomini e Donne usciti insieme dal trono over, sono tornati in studio per raccontare l’evoluzione della loro storia. La prima a scendere è stata Silvia, lasciando intendere l’esito negativo della relazione. Quindi è entrato anche l’ex cavaliere. “Mi dicevano che non è durata molto”, ha esordito Maria De Filippi, prima di dare la parola a Silvia. “E’ un grande buff. La nostra storia è durata 48 ore”, ha svelato la donna, “Ci sono stata molto male, mi sono sentita presa in giro. 48 ore dopo era svanito nel nulla tutto, mi ha bloccato il telefono, cose strane… e poi c’è un messaggio chiaro in cui mi diceva che non sapeva stare senza il rapporto fisico”.

L’uomo ha fornito a sua volta la sua versione: “Se avessi voluto bluffare avrei giocato una partita diversa”, spiegando di essersi fatto una idea della donna e di stimarla ancora oggi.