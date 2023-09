Uomini e Donne è ripartito con la prima puntata della stagione nel pomeriggio di Canale 5. A prendere subito la parola è stata l’opinionista Tina Cipollari, che ha notato la presenza di un nuovo parterre nel trono over, interessandosi soprattutto al lavoro di un nuovo cavaliere.

Uomini e Donne, la prima puntata dell’11 settembre: il riassunto

In merito al restante parterre ‘noto’ del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha sottolineato: “Manca una persona”. “Sai che mi ero dimenticata della mummia?”, ha notato Tina, riferendosi a Gemma Galgani. La storica dama è stata protagonista di un filmato “autoprodotto” della sua estate, prima di entrare in studio.

Maria ha subito annunciato la presenza di un uomo per lei: “Ci ha contattato questa estate, è giovane, ha 54 anni. L’ho visto”. Il cavaliere si chiama Antonino, per gli amici Tony e arriva dalla provincia di Savona. E’ padre di 5 figli e nonno di due nipoti. L’uomo vorrebbe conoscere Gemma ritenendola una donna elegante e romantica. La Galgani ha deciso di farlo restare: “Mi fa piacere che tu rimanga, quest’anno sono euforica e piena di buoni propositi”.

Gli ex protagonisti di Temptation Island in studio

Spazio a quanto accaduto nell’ultima edizione di Temptation Island: in studio ha fatto il suo ingresso il padrone di casa, Filippo Bisciglia. Si è partiti subito dalla coppia Mirko e Perla. Cosa è successo dopo la trasmissione? Come sappiamo, la loro storia è finita e attualmente i due stanno con i loro tentatori. Per questo le sue coppie – Mirko e Greta e Perla Igor – sono entrati in studio.

Mirko si è detto emozionato ma tranquillo nel rivedere Perla. “Perchè non ci siamo mai più visti? Al telefono abbiamo avuto dei confronti, lei ha continuato a fare quello che ha sempre fatto, dentro e fuori il villaggio, ovvero ha continuato a sminuirmi. Per questo ho pensato che non valeva la pena avere un confronto”.

Perla, entrata in studio, ha stretto la mano a Greta ammettendo: “Non ce l’ho con lei, i problemi ce li ho con lui”. “Inizio col dire che per me è una cosa vergognosa il fatto di non aver avuto un confronto dopo 5 anni di relazione. E’ brutto non avere avuto un confronto senza telecamere. Il confronto non si è avuto per il solito motivo, ma perché lui dopo il ritorno dal villaggio ha raggiunto Greta. La sua priorità non è stata quella di avere un confronto con me dopo quello che abbiamo vissuto”.

Tra Mirko e Perla c’è stato un battibecco in studio che ha evidenziato le difficoltà di comunicazione tra i due ex fidanzati. Maria De Filippi ha tuttavia destinato parole di stima nei confronti di Mirko: “Sei buono come il pane e so che per 5 anni non ti sei accompagnato a una persona cattiva. Una volta che fuori dal villaggio corri a Monza da Greta è perché ti sei innamorato di lei. Per Perla è però una botta”.

Pinuccia e il tormentone estivo

In studio a Uomini e Donne, nel corso della prima puntata, su richiesta di Gianni Sperti e Tina Cipollari, anche Pinuccia, ex dama del programma e protagonista di una “tormentone” musicale estivo.

LA PINUCCIA CON LA SUA CANZONE ODDIO #UominieDonne pic.twitter.com/VZTJ4fyQGW — Boomerissima (@Boomerissima) September 11, 2023

“L’unica cosa che ho apprezzato di questo pezzo è il coraggio di cantare”, ha commentato Tina Cipollari dopo l’esibizione dell’ex dama. “La mia amica è una cantante e mi ha detto che aveva fatto una canzone. Quando l’ho ascoltata mi è piaciuta tantissimo e l’ho voluta cantare. Ho fatto il disco ma non li vendo, li regalo a chi li vuole”, ha spiegato Pinuccia, che ha svelato di sognare di potersi sedere accanto a Tina.