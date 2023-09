Lunedì 11 settembre 2023 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne con la presentazione dei nuovi tronisti ed i confronti delle coppie di Temptation Island, ecco cosa vedremo attraverso le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni.

Puntata focalizzata molto sul Trono classico con la presentazione dei 3 tronisti.

In studio presenti Tina Cipollari e Gianni Sperti, e non Ida Platano (fake news che potesse diventare opinionista).

Presente anche Filippo Bisciglia per due confronti con le coppie di Temptation Island: ha ringraziato il pubblico per l’enorme successo. Ci sono stati sia Perla con Igor e Mirko con Greta, sia Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

Per quanto riguarda Francesca, Maria De Filippi ha sottolineato il fatto che sia stata molto amata dal pubblico, che abbia gli attributi e che sia stata acclamata affinché diventasse la nuova tronista.

Maria dice che li ha per poterla fare, ma non la vede pronta sentimentalmente parlando. Perciò si vedrà, magari più avanti. Anche Filippo le ha detto di pensarci bene.

Per quanto riguarda il Trono over ci sono state due grandi assenze: Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia, può darsi che dovessero entrate ma non hanno avuto più tempo. Presenti Gemma Galgani, Aurora Tropea e Roberta Di Padua. Sono nate delle discussioni nel parterre già molto colorite.