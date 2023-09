Chi è Cristian Forti, tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, ex fidanzata

Cristian Forti è il nuovo tronista di Uomini e Donne, nella stagione 2023 in partenza da questo lunedì 11 settembre su Canale 5. Chi è? Scopriamo qualcosa in più sul suo conto. Il giovane è già stato coinvolto, ancor prima della partenza del programma di Maria De Filippi in un gossip (già smentito) sulla sua ex fidanzata.

Cristian Forti, tronista di Uomini e Donne: chi è

Ventidue anni da Roma, Cristian Forti è uno studente di fisioterapia al terzo anno. Nel tempo libero si occupa della consegna a domicilio di pizze, lavoro che lo aiuta a guadagnarsi da vivere e togliersi anche qualche sfizio.

Nel corso della sua presentazione ufficiale, pubblicata in anteprima su Witty Tv, parlando di sé ha svelato:

Vivo con mamma che è la persona che è la persona più importante della mia vita, con il compagno di mamma che ormai sta a casa da 10 anni e con mio fratello di 5 anni e devo dire che sono fortunato perchè ho un piano tutto mio dove posso star tranquillo, fare le mie cose e nessuno mi disturba, un sogno.

E’ figlio di genitori separati da quando aveva 13 anni e proprio la separazione ha influenzato molto la sua vita. Lui si definisce una persona molto decisa, sicuro di sé ma anche con delle grandi fragilità che tende a nascondere.

Cosa si aspetta Cristian Forti da Uomini e Donne nel suo ruolo da tronista?

Da questa esperienza mi aspetto una persona che sia disposta a capirmi, disposta a fare follie per me come le ho fatte io in amore. Mi aspetto una persona che sappia accettare le mie fragilità, innanzitutto mostrarle, che sappia prendersene cura. Io prometto di essere sempre diretto, senza peli sulla lingua.

Il gossip sull’ex fidanzata

Dopo la registrazione di Uomini e Donne in cui è stata svelata la presenza di Cristian Forti come neo tronista, non sono mancati i primi gossip sul suo conto. Il giovane è stato accusato di essere ancora fidanzato o di essere single da poco tempo. “Colpa” di una vacanza a Lampedusa con colei che sarebbe la sua ex fidanzata. Lui però è intervenuto smentendo tutto e facendo delle precisazioni: