Chi è Manuela Carriero, tronista Uomini e Donne: Temptation Island ed ex fidanzati

Manuela Carriero è la nuova tronista di Uomini e Donne, in partenza oggi 11 settembre 2023 con la nuova edizione. Un volto non del tutto nuovo al pubblico di Canale 5, che ha avuto di conoscerla in occasione dell’edizione di Temptation Island nel 2021.

Manuela Carriero, tronista Uomini e Donne: chi è

Manuela Carriero aveva deciso di partecipare a Temptation Island in coppia con il fidanzato di allora, Stefano Sirena. Di lui Manuela aveva scoperto alcuni tradimenti ed aveva deciso di mettere alla prova i suoi sentimenti. Qui ha poi conosciuto un altro ragazzo, diventato successivamente il suo nuovo fidanzato, Luciano Punzo. Con lui però, dopo vari tira e molla la relazione è terminata nell’autunno 2022.

Terminata la sua ultima storia d’amore, lo scorso maggio la neo tronista di Uomini e Donne si è trasferita a Roma. Manuela ha 34 anni ed è originaria di Brindisi. Si definisce timida ed introversa ma anche testarda e premurosa.

Alle spalle la Carriero ha una vita non semplice:

Vengo da una famiglia problematica, per forza di cose sono cresciuta in fretta.

E’ la figlia maggiore di quattro fratelli e sin da piccola ha avuto a che fare con le difficoltà della vita, tra la perdita del padre a causa di un tumore e gli assistenti sociali:

Mia madre si ritrovò vedova a 35 anni con quattro figli. Dopo due mesi ci fecero uno sfratto e tornarono gli assistenti sociali per portarci in una casa famiglia.

Oggi sogna “un amore per tutta la vita”.