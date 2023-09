Mercoledì 6 settembre 2023 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Ecco cosa è successo attraverso le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni e il video in apertura e chiusura del nostro articolo.

Uomini e Donne, anticipazioni 6 settembre: lite furibonda al trono over

Per quanto riguarda il trono over c’è stata una mega lite tra Aurora e Gianni; gli animi si sono scaldati un sacco. Fake news quello che girava su Tinì, nella registrazione di oggi era presente, perciò confermatissima anche lei, solamente stata assente in alcune puntate.

Ancora assente Armando. Al momento si direbbe definitiva la sua non partecipazione all’edizione; vedremo più avanti.

Gli adorabili amic* di TrashTVStellare hanno aggiunto alcuni dettagli sulla lite:

Nella registrazione di oggi c’è stata una forte lite tra Gianni e Aurora. Lui le ha detto: “Se continui a dire che ti faccio violenza verbale ti denuncio. Mi hai rotto il ca**o!”.

Per quanto riguarda il trono classico invece, Beatrix ha fatto 2 esterne, una con Brando e una con Christian.

A quest’ultimo non ha fatto piacere che lei sia uscita anche con l’altro tronista, si è un po’ arrabbiato e ha preferito alzarsi dal centro studio e risedersi.