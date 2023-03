Niente replica del GF Vip in onda su La5 come di consueto: per quale motivo? La decisione arriva “dall’alto”, così come riporta FanPage e svela tutti i dettagli della faccenda.

Salta la replica del GF Vip su La5: la decisione di Berlusconi

La decisione sarebbe partita da Pier Silvio Berlusconi, infastidito dalle numerose parolacce e le eccessive volgarità che quest’anno il GF Vip continua a “regalarci”. L’Ad Mediaset avrebbe anche contestato alcune scelte autoriali.

Berlusconi e Alfonso Signorini sarebbero d’accordo con la decisione di non trasmettere la replica:

FanPage continua:

Berlusconi in persona avrebbe visionato attentamente la puntata prima di stabilire che quanto trasmesso in diretta nella serata di ieri rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. Fonti ben informate hanno riferito a Fanpage.it che la decisione – storica perché senza precedenti – di interrompere le repliche su La5 sarebbe stata preceduta da una serie di richiami. Non si tratterebbe, tuttavia, di una bocciatura nei confronti del conduttore Alfonso Signorini. Al contrario, Berlusconi e il conduttore si troverebbero sulla stessa lunghezza d’onda e si sarebbero parlati a lungo, cosa che spiegherebbe il richiamo all’ordine del presentatore nel corso della diretta di ieri.

Il problema numero uno risiederebbe dalle pessime scelte autorali di far virare il reality show in picchiata verso il basso.