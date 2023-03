“Minacce di morte pure per noi”, ex concorrenti del Grande Fratello Vip rispondono ad Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, nel corso della prima serata di ieri, ha parlato del rapporto tossico che innescano certi fandom quando sostengono alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. “Gli insulti peggiori vengono da profili fake che nascondono certe identità…”, ha rimarcato.

“Minacce di morte”, ex del Grande Fratello Vip rispondono a Signorini

“Sicuramente il web sbaglia, perché le considerazioni che si fanno sui social sono veramente crudeli”, ha commentato Signorini. “Voi che sostenete questo programma, penso che sarete i primi a capire che i social sono la terra di nessuno”, ha proseguito rivolgendosi al pubblico.

“A Murgia, ad esempio, hanno augurato la morte, a Ciacci di morire in ospedale”, ha ricordato. “Sono cose orribili e Grande Fratello si dissocia completamente. La passione non può legittimare la violenza o la cattiveria gratuita. Oltre che per inneggiare ai Donnalisi, usate questi strumenti per prendere in mano alla situazione”, ha continuato il conduttore.

Poi ha aggiunto:

Io sono dell’idea che basterebbe una carta d’identità sui social e tutto questo finirebbe, perché quando uno ci mette la faccia i leoni da tastiera se ne stanno a casa. Purtroppo in Italia questa semplicissima legge non c’è. Per di più, mi dicono che gli insulti peggiori vengono da profili fake, costruiti ad arte, con 3 o 4 follower, e che dietro si nascondono certe identità…

Dopo il discorso di Signorini, sulla questione è intervenuta Matilde Brandi, ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Ho recuperato il discorso di Alfonso sui vari fandom del Grande Fratello Vip e le minacce che vengono rivolte ai concorrenti. L’ho vissuto sulla mia pelle e sono solidale con chi lo vive e l’ha vissuto. Imparate a sostenere chi vi piace e non ad insultare chi non vi piace.

Anche Manila Nazzaro le ha fatto eco:

L’anno scorso hanno minacciato di morte me e i miei figli perché non credevo ad una storia d’amore mai esistita. La storia racconta che poi è andata così. Ma era noioso spendere parole per una che si preoccupava di far mangiare gli “anziani.