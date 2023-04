Cosa c’è tra il rapper Guè ed un’ex del Grande Fratello? La segnalazione

Guè Pequeno (al secolo Cosimo Fini, oggi semplicemente Guè) ha un flirt in corso con una famosa ex gieffina? Cosa c’è davvero tra il popolare rapper e Guendalina Canessa? La domanda sorge spontanea dopo le ultime segnalazioni giunte ad Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Guè ed ex del Grande Fratello visti insieme: la segnalazione

I due esperti di gossip nelle passate ore hanno condiviso alcune segnalazioni che riguarderebbero proprio Guè Pequeno e Guendalina Canessa. Quest’ultima, ex concorrente del Grande Fratello ed ex moglie di Daniele Interrante, di recente era già balzata agli onori della cronaca (rosa).

Dopo essere stata avvistata di recente in compagnia di Eugenio Colombo, ex di Francesca Del Taglia, adesso Guendalina Canessa sarebbe stata vista a sorpresa in compagnia del rapper Guè.

E’ quanto emerge da una segnalazione giunta a Venza da parte di un utente che svela di aver visto la Canessa al Vanilla club al concerto di Guè. “Si sono salutati in modo ‘particolare’, quasi intimo”, scrive l’utente rimasto anonimo.

Ed a questa segnalazione si è andata ad aggiungere quella giunta a Deianira: “Anche io ho visto la Canessa in hotel a Lugano con Guè Pequeno”.

Tra il rapper e l’ex gieffina potrebbe esserci davvero un flirt in corso?