L’empatia, in psicologia, rappresenta quella capacità di porsi in modo immediato nello stato d’animo e nella situazione di un’altra persona, comprendendone immediatamente i suoi processi psichici. Vien da sé che, alla luce del suo comportamento, Gegia ha dimostrato di non essere affatto empatica nei confronti di Marco Bellavia.

Gegia la psicologa e il comportamento con Marco Bellavia nell’occhio del ciclone

Con lei, anche altri Vipponi hanno peccato di scarsa empatia nei confronti del loro inquilino che negli ultimi giorni ha lasciato emergere tutta la sua fragilità radicata da tempo. L’incapacità di “mettersi nei panni dell’altro” e riuscire a percepirne emozioni e pensieri, purtroppo è molto comune. Tuttavia se ad essere sprovvisti di empatia è una psicologa – pur non di fronte al suo paziente – la conversazione potrebbe risultare tutt’altro che semplice.

E’ proprio il caso di Gegia, iscritta all’Albo degli psicologi del Lazio ed, a quanto pare, con un suo studio, e Marco Bellavia, concorrente del GF Vip che ha ammesso di stare vivendo un momento di défaillance.

Mentre nella spiata Casa si continua ad assistere a comportamenti ingiustificati e discutibili, c’è chi ha espresso l’intenzione di “inviare un esposto alla Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, per segnalare la posizione di Gegia, iscritta all’albo”. A renderlo noto è stata su Twitter è stata Paola, meglio nota come Iperborea, che grazie al suo ampio seguito si è fatta da tramite raccogliendo gli spezzoni di video in cui è coinvolta l’attrice pugliese. E quello che ne viene fuori ha dell’incredibile.

Veri e propri insulti nei confronti di Marco Bellavia, considerato “pazzo e malato” e per questo trattato con sufficienza e, spesso e volentieri, vera maleducazione. L’invito della donna? Quello di curarsi con i farmaci, il tutto detto con una mancanza totale di empatia. E’ così che una psicologa dovrebbe comportarsi? Non sta certo a me dirlo, ma i filmati parlano chiaro, ed a questo punto ad esprimersi potrebbe presto essere anche l’Ordine degli Psicologi del Lazio.

Mi ha scritto una persona. Vorrebbe inviare un esposto alla Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, per segnalare la posizione di Gegia, iscritta all’albo. Le servirebbero tutti gli spezzoni di video in cui è coinvolta. Potreste postarli qui sotto?#GFvip — Paola. (@Iperborea_) September 30, 2022