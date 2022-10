Il figlio di Marco Bellavia è dolce, intelligente e sensibile esattamente come lui. Il concorrente del Grande Fratello Vip deve essere fiero perché ha fatto veramente un ottimo lavoro di padre.

Questa premessa serve ad annunciare il messaggio pubblico che il piccolo Filippo ha voluto riservare ai social per supportare il padre vittima di squallide accuse e vili attacchi nella Casa più spiata d’Italia:

Papa, “Vola come una farfalla pungi come un’Ape” in questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un Combattente, un Guerriero ed io voglio essere come Te, non mollare! Ti vogliono fare passare per quello che non sei… ti voglio un mondo di bene facciamo tutti il tifo per te… Dimostra quel che sei realmente. Tuo Filippo!