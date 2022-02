La sorella di Alessandro Basciano si è infuriata sui social dopo i provvedimenti del Grande Fratello Vip. L’american smile, dopo la puntata si è detto fortemente risentito: “Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato?”.

Alessandro ha ammesso di avere esagerato: “ma non posso accettare una cosa del genere”. Ed anche sua sorella pare essere dello stesso parere. Così come riportano le colleghe di Isa&Chia, Giorgia Basciano ha svelato cosa ne pensa del provvedimento del GF Vip:

In sei mesi di Grande Fratello non ho mai visto prendere provvedimenti per parole offensive, minacce e per le mani addosso… perché sì, ho visto mettersi le mani addosso e non è mai stato preso un provvedimento.

Non ce l’ho con nessuno dei concorrenti dentro perché comunque tutti hanno fatto il loro. Quindi questo provvedimento me lo dovete spiegare. Perché proprio con Alessandro che oggi ha avuto un’esagerazione nel suo comportamento? Penso che l’abbiano avuto anche tante altre persone. Se prendono provvedimenti e lui esce ci faremo sentire tutti quanti. Perché così non è giusto.

Voglio dire anche un’ultima cosa. Essere maleducati ed essere violenti sulle donne, c’è un po’ di differenza. Quello che hanno detto stasera non va bene. Non è un bel messaggio far passare un ragazzo per quello che non è. La gente si dovrebbe solo vergognare.