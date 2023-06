Il Pride Month 2023 sta per concludersi ma l’onda arcobaleno non si ferma oggi 30 giugno. Mentre ci si prepara a vivere un nuovo weekend all’insegna dell’orgoglio rainbow in alcune delle città più belle d’Italia (tra cui la mia Lecce con il Salento Pride 2023), noi concludiamo la nostra rassegna dedicata interamente al mese dell’orgoglio LGBTQIA+ con la carrellata di star che in Italia – ma non solo – hanno messo faccia e cuore prendendo parte alle varie manifestazioni del mese.

Pride Month 2023, chi si è unito alla lotta per la “resistenza”

Dal Milano Pride della scorsa settimana al LA Pride di Los Angeles fino alla parata di New York: sono state numerose le star del mondo dello spettacolo che hanno partecipato con grande passione ed orgoglio. SkyTg24 ha voluto riproporre le principali.

Rosa Chemical è stata una delle numerose star che ha preso parte al Milano Pride 2023, manifestazione alla quale hanno preso parte 300 mila persone. “Sono in mezzo a un tour di concerti, ma nonostante questo ci tenevo a passare anche solo due ore per poter mandare anch’io un messaggio di amore e libertà”, ha dichiarato all’AdnKronos.

Anche Angelina Mango ha preso parte alla manifestazione milanese con un bellissimo discorso con il quale ha voluto sostenere pubblicamente i diritti della comunità LGBTQIA+.

Al Pride di Milano anche l’attrice e comica Debora Villa, la quale ha offerto un suo recital a base di ironia ed intelligenza.

Tanti anche gli artisti stranieri, come la produttrice discografica e modella statunitense Janelle Monae che ha preso parte alla Los Angeles Pride Parade domenica 11 giugno, esibendosi sul carro.

L’attrice, comica, sceneggiatrice e stilista Melissa McCarthy ha partecipato invece al Pride a West Hollywood.

L’attore statunitense Noah Schnapp ha partecipato al Pride 2023 di New York, pubblicando lo scatto su Instagram.

Tornando al Milano Pride, da Orietta Berti a Malika Ayane ed i Coma_Cose hanno dato il loro importante contributo facendo sentire la loro arte a favore dei diritti della comunità rainbow.

Partecipare ai Pride resta ad oggi l’unica “arma” pacifica per far sentire la nostra voce e chiedere il rispetto dei nostri diritti ma soprattutto il loro riconoscimento. Perché esistiamo. E per questo resistiamo.

Una società è sana quando i cittadini sentono di essere rispettati e valorizzati, si sentono parte della stessa comunità e marciano nella stessa direzione. Una società che discrimina è meno giusta, meno equa, e costringe le persone a lottare per sopravvivere.

A dirlo in occasione del passato Pride era stato Alessandro Zan, tra i maggiori attivisti in tal senso con il suo ddl.

Nonostante il mese del Pride, giugno 2023, stia ormai per volgere al termine, non si placa l’onda arcobaleno che continuerà anche nelle prossime settimane. Ecco di seguito le prossime date dei Pride 2023 in Italia:

Siate incazz*ti e colorati.