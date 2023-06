Tra Barbara d’Urso e la comunità LGBTQIA+ c’è un legame di lunga data. E’ lei la protagonista del settimo giorno dedicato alla nostra rassegna sul Pride Month 2023. Se da una parte è tacciata di condurre programmi “trash”, dall’altra è innegabile il suo impegno in difesa dei diritti della comunità rainbow.

Pride Month 2023, #7 Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha preso posizione netta contro ogni forma di discriminazione ed omofobia (celebre il suo ‘bollino’ nelle sue trasmissioni). In diverse occasioni ha espresso quale sia il suo punto di vista in merito, dall’importanza dei Pride al coming out.

Un momento importante ed al tempo stesso delicato, quello del coming out, tanto da dichiarare in merito:

Per me non esistono giorni predefiniti per sostenere chi decide di aprirsi al mondo, fermo restando che nessuno lo deve sentire come un obbligo… Evviva la libertà di amare chiunque ci faccia battere il cuore. L’amore è amore.

La conduttrice da anni ribadisce l’impegno personale che porta avanti a sostegno della comunità arcobaleno. Nel 2015 divenne celebre la foto pubblicata su una rivista e nella quale si fa la barba:

Ritengo necessario e doveroso spendersi per ciò in cui si crede. Io per la causa LGBTQ+ ci ho sempre messo la faccia con orgoglio, perché credo che l’amore non ha sesso.

In occasione del Gay Pride del 2019 la conduttrice napoletana usò Instagram per lanciare un suo messaggio in cui ribadiva la sua posizione in difesa dei diritti gay:

Sono per la libertà di decidere del proprio corpo e dei sentimenti.

Due anni prima in una intervista a La Stampa aveva detto: