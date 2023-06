Con Elodie arriviamo al quinto personaggio della nostra rassegna sul Pride Month 2023. Dalla periferia della Capitale al Roma Pride 2022, Elodie è stata lo scorso anno la madrina ufficiale dell’evento. La cantante è stata tra le voci a sostegno del Ddl Zan e si è schierata apertamente evidenziando il suo impegno sociale e politico.

Pride Month 2023, #5 Elodie

“Credo che attraverso la mia musica e il linguaggio già si intuisca la mia libertà di fondo, ma cerco di esprimermi anche al di fuori delle canzoni per far capire chi sono e quello che penso”, ha spiegato Elodie, madrina dello scorso Gay Pride che si è tenuto a Roma.

Alla manifestazione per i diritti LGBTQIA+ più importante d’Italia lo scorso anno parteciparono circa un milione di persone. In quella occasione Elodie commentò così la sua presenza:

Sono molto orgogliosa ed emozionata di essere stata la madrina del Pride 2022. Per me è importante essere dalla parte giusta e ricordarci sempre che siamo tutti uguali. I diritti devono essere imprescindibili per tutti gli esseri umani.

Elodie non ha mai nascosto il suo sostegno e la forte vicinanza alla comunità LGBTQIA+. In una intervista di qualche anno fa a Grazia, parlò della sorella Fey, dichiaratamente omosessuale:

Che lei fosse omosessuale l’ho capito prima di lei. È stato un percorso lungo. Nella vita ci siamo sostenute a vicenda, ma ancora oggi non ci diciamo tante cose, ci amiamo e basta. Quando me l’ha confidato, piangeva.

Sul coming out della sorella disse:

Tutti in famiglia l’avevamo capito, mio padre in questo è sempre stato aperto e ci ha parlato con naturalezza di sesso, senza fare riferimento al genere.

L’artista ha replicato apertamente a Salvini e Meloni. Quest’ultima l’ha definita “una donna molto arrabbiata”, dispiacendosene. Ed a lei ha replicato:

Famiglie di serie A, serie B, serie Z… I diritti sono per tutti e poi bisogna capire come vivere bene in società, insieme.

Non è un caso se parlando proprio dello spirito con il quale si è fatta paladina dei diritti LGBTQIA+ salendo sul palco del Pride abbia ribadito il “senso di comunità, di comunione, di famiglia”, che ha respirato nel suo contesto personale e che vorrebbe diventasse la normalità. Per questo parlando del coming out della sorella Fey ha spiegato come i pregiudizi fossero fuori dalla loro casa, sottolineando la grande fortuna avuta in famiglia, quella di poter godere di una grande libertà.