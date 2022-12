Il presepe nella Casa del Grande Fratello Vip ha generato già non pochi malumori. In barba (per fortuna) al “E’ Natale siamo tutti più buoni”, gli addobbi hanno fatto litigare Patty e Wilma e indispettire Antonella Fiordelisi.

Presepe Gate al GF Vip, la statuetta di Antonella viene sposata e scatta “l’indagine”

Antonella Fiordelisi si è accorta che la sua statuetta è stata spostata e, proprio per questo motivo, ha messo in piedi una minuziosa indagine supportata da Edoardo Donnamaria:

Oriana stranamente sta affiancata a Luca Onestini e a Ciupilan. Secondo me potrebbe essere stata lei, perché si è messa dietro Onestini, è strano. Devo capire dai movimenti chi l’ha potuta spostare. Micol e Tavassi erano separati e sono stati uniti, quindi possono essere stati anche loro. Ma lo scoprirò chi è stato, non ti preoccupare.

Il presepe del GF Vip ha fatto spazientire pure Patty e Wilma che hanno litigato per le lucine.

Patrizia e Wilma che discutono per le lucine da mettere sul presepe sto ridendo #GFVIP pic.twitter.com/0JUVckjntu — trashtvstellare (@tvstellare) December 18, 2022

